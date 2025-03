Decisivo contra o Vasco, Luiz Araújo é o líder em participações em gols do Flamengo no ano

O Flamengo venceu o Vasco de virada, por 2 a 1, no último sábado, e se classificou para a final do Campeonato Carioca. O atacante Luiz Araújo fez o gol da vitória e ampliou a boa fase pelo Rubro-Negro.

Segundo dados do Sofascore, o camisa sete é o líder em participações em gols do Flamengo na temporada. Até o momento, o jogador foi às redes sete vezes e distribuiu duas assistências.

Além do tento contra o Vasco, Luiz Araújo também marcou nas goleadas de 5 a 0 do Rubro-Negro sobre Portuguesa-RJ e Maricá e na vitória sobre o Botafogo, por 3 a 1, pela Supercopa Rei. As duas assistências ocorreram no triunfo de 2 a 0 diante do Sampaio Corrêa, pelo Estadual.

O atacante entrou no segundo tempo para decretar a classificação ao time de Filipe Luís. Aos 23 minutos, ele recebeu de Gerson, limpou a marcação do Vasco e bateu no canto, sem chances para Léo Jardim.

O Flamengo enfrenta o Fluminense na final do Carioca. O jogo de ida acontece nesta quarta-feira, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), com mando do Tricolor. A volta está marcada para sábado, no mesmo estádio, mas com mando do Rubro-Negro.