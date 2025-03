Corinthians: Yuri Alberto vira algoz do Santos e protagonista em mata-matas

Yuri Alberto virou algoz do Santos em 2025 e protagonista em partidas de mata-mata. O camisa 9 do Corinthians marcou mais uma vez contra seu ex-clube e abriu o placar da vitória por 2 a 1, na Neo Química Arena, no último domingo, que garantiu vaga na final do Campeonato Paulista.

Yuri Alberto, algoz do ex

O atacante se tornou um dos principais carrascos do Santos. Pelo Corinthians, o atacante marcou 7 gols em 8 jogos desde que chegou à equipe do Parque São Jorge.

Só neste ano, Yuri balançou as redes contra o Peixe em três oportunidades. Foram dois gols no duelo da fase de grupos e um na semifinal, ambos os jogos disputados na casa do Timão.

O Santos é a maior vítima de Yuri Alberto no Corinthians. O segundo time com mais gols sofridos pelo camisa 9 é o Atlético Goianiense — 6 gols em 7 jogos.

Com o gol de ontem, o atacante também se firmou como nome importante em clássicos nesta temporada. No Paulistão, Yuri castigou os rivais: um gol marcado contra o Palmeiras e os 3 já citados contra o Santos. Só passou em branco na derrota para o São Paulo.

Centroavante de mata-mata

Yuri também assumiu papel de jogador decisivo em partidas de mata-mata. Por exemplo, a classificação para a terceira fase da pré-Libertadores passou pelos pés do atacante. Ele marcou duas vezes na partida de volta contra a Universidad Central, da Venezuela, na Arena, e comandou a vitória por 3 a 2. O placar da ida (1x1) havia deixado o embate aberto.

Agora, ele terá mais dois confrontos de peso em uma semana: a volta da partida contra o Barcelona de Guayaquil, pela pré-Libertadores, e a final do Paulistão, que será contra o vencedor de Palmeiras x São Paulo.

O camisa 9 é considerado fundamental para a permanência do Timão na Libertadores, a ser definida na próxima quarta-feira, em casa. Isso porque o clube paulista precisa conquistar um fato inédito no torneio continental — reverter a derrota por 3 a 0 para o Barcelona, sofrida no Equador, na última semana.

No entanto, a escalação do atacante ainda depende do resultado de um exame que será realizado nesta segunda. Yuri levou uma entrada dura de Zé Ivaldo, que foi expulso após revisão do lance, e saiu do gramado sentindo dores no tornozelo. Ele precisou ser substituído e ficou no banco realizando um tratamento com gelo.