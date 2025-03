Corinthians resgata post do Santos sobre Yuri Alberto e tira onda; confira

O Corinthians provocou o Santos através de suas redes sociais após a vitória deste domingo, na Neo Química Arena, pela semifinal do Campeonato Paulista. O clube do Parque São Jorge resgatou uma publicação antiga do Peixe sobre o atacante Yuri Alberto, revelado nas categorias de base do Alvinegro Praiano, e tirou onda com o rival.

A postagem do Santos, feita no dia 7 de março de 2020, parabenizava Yuri por ter feito um gol em um jogo da equipe. "Hoje teve gol de #MeninoDaVila. Parabéns, Yuri Alberto", escreveu o Peixe. O Timão respondeu a publicação na plataforma X (antigo Twitter) e postou: "Teve".

Yuri Alberto foi decisivo para o triunfo e classificação do Corinthians à final do Paulistão. O jogador marcou o primeiro gol do time e ajudou a equipe a vencer por 2 a 1 em Itaquera. Rodrigo Garro anotou o outro tento do Timão, enquanto Tiquinho Soares descontou para os visitantes.

De volta à decisão estadual depois de seis anos, o time do Parque São Jorge agora aguarda pelo adversário na grande final. Nesta segunda-feira, Palmeiras e São Paulo medem forças no Allianz Parque, a partir das 21h35 (de Brasília), para definir o segundo classificado. Já o Peixe se despede da competição.

As datas e horários das partidas decisivas do Paulistão ainda não foram divulgadas, mas estão previstas para os dias 16 e 27 de março. Os detalhes serão conhecidos após o Conselho Técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF), marcado para terça-feira.

O Corinthians retorna a campo na próxima quarta-feira para mais uma decisão. A equipe de Ramón Díaz enfrenta o Barcelona de Guayaquil, às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da terceira fase da Libertadores. Na ida, o Timão decepcionou e perdeu por 3 a 0.

O Santos, por sua vez, recolhe os cacos e se prepara para a estreia no Campeonato Brasileiro. A primeira rodada da Série A será contra o Vasco, às 18h30, em São Januário.