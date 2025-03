Corinthians e Santos entram em campo com faixa do pacto Ninguém se Cala, pelo Dia das Mulheres

Neste domingo, antes da partida válida pela semifinal do Campeonato Paulista, Corinthians e Santos se uniram e tiraram uma foto apresentando a faixa do pacto Ningue?m se Cala, em combate à viole?ncia contra a mulher.

SEM MEDO! FIIIIIIIM DE JOGO NA NEO QUÍMICA ARENA!!!!!!! O SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA VENCE O SANTOS E ESTÁ NA FINAL DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2??0??2??5??!!!!!! ?? VAAAAAAAAAAAAAAAI, CORINTHIANS!!!!!!!! ? Corinthians 2 ? 1 Santos ? Yuri Alberto

A ação era em conjunto com o Ministe?rio Pu?blico de Sa?o Paulo e o Ministe?rio do Trabalho. "Respeito a?s mulheres: Compromisso dentro e fora de campo", estava escrito na faixa.

"Tanto o Corinthians quanto o Santos assinaram junto ao MPSP o pacto que tem como objetivo incentivar a conscientizac?a?o do enfrentamento da viole?ncia contra a mulher em bares, baladas, restaurantes, casas de espeta?culos, eventos e similares", publicou o Timão.

No sábado, data do Dia Internacional das Mulheres, o meia Rodrigo Garro publicou em seu Instagram uma homenagem ao time feminino do Corinthians. O argentino também desejou boa sorte às atletas na estreia da Supercopa do Brasil, que ocorreu no domingo. As Brabas venceram o Grêmio por 3 a 0.

"Hoje (8 de março) é dia de celebrar as mulheres que fazem história dentro e fora de campo! Parabéns, Corinthians Feminino por representar o Corinthians com tanta garra e talento. E boa sorte amanhã!", publicou Garro.

O Corinthians venceu o Santos por 2 a 1 na semifinal do Paulistão e aguarda o vencedor de São Paulo e Palmeiras, nesta segunda-feira, às 21h35 (de Brasília).