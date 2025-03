Contra o Palmeiras, São Paulo tenta quebrar marca de cinco clássicos sem vencer longe do Morumbis

Nesta segunda-feira, às 21h35 (de Brasília), pela semifinal do Paulistão, o São Paulo terá uma missão contra o Palmeiras no Allianz Parque: voltar a vencer clássicos como visitante. Longe do Morumbis, o Tricolor passa por uma sequência de cinco jogos sem triunfar, com três empates e duas derrotas.

A última vez que venceu um rival longe de seu estádio foi no dia 30 de janeiro de 2024, quando derrotou o Corinthians por 2 a 1, na Neo Química Arena, pelo Paulistão. Na ocasião, o Tricolor conquistou seu primeiro triunfo na casa do adversário.

Desde então, o time acumula um jejum que começou na Supercopa do Brasil, contra o próprio Palmeiras, em fevereiro. Embora tenha sido campeão nos pênaltis, a partida, realizada no Mineirão, terminou empatada em 0 a 0 no tempo normal.

O segundo empate veio pelo Brasileirão, em nova partida diante do Corinthians. O São Paulo chegou a ficar à frente no placar duas vezes, mas cedeu a igualdade.

Em agosto do mesmo ano, aconteceu a primeira derrota dessa sequência. O revés foi para o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

O segundo resultado negativo foi para o Santos, em fevereiro deste ano. Na Vila Belmiro, o Tricolor saiu na frente, mas levou a virada e perdeu por 3 a 1.

Após 15 dias, São Paulo e Palmeiras voltaram a se enfrentar no Allianz Parque, desta vez pelo Campeonato Paulista, e novamente ficaram no 0 a 0.

Veja os últimos cinco clássicos do São Paulo longe do Morumbis:

Palmeiras 0 (4) x (5) 0 São Paulo - 04/02/2024 - Supercopa

Corinthians 2 x 2 São Paulo - 16/06/2024 - Brasileirão

Palmeiras 2 x 1 São Paulo - 18/08/2024 - Brasileirão

Santos 3 x 1 São Paulo - 01/02/2025 - Paulistão

Palmeiras 0 x 0 São Paulo - 16/02/2025 - Paulistão