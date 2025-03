Com Vitor Roque, Palmeiras terá força máxima contra São Paulo em oscilação em semi do Paulista

Palmeiras e São Paulo medem forças no Allianz Parque nesta segunda-feira, às 21h35, pela semifinal do Campeonato Paulista. A partida deve marcar a estreia do atacante Vitor Roque pelo time alviverde, que terá força máxima à disposição para o clássico. A equipe tricolor, por sua vez, passa por um momento de instabilidade e precisará se superar para avançar e classificar para a decisão do Estadual.

Apresentado na sexta-feira, Vitor Roque já está regularizado. Contratado junto ao Barcelona por 25,5 milhões de euros (R$ 154 milhões), o novo camisa 9 do Palmeiras tem chances de iniciar a partida entre os 11 iniciais. O jogador de 20 anos estava atuando normalmente pelo Betis, time no qual estava cedido por empréstimo na Espanha.

"Só depende do Abel", brincou Vitor Roque sobre as chances de ser titular no duelo que vale vaga na final da competição. O zagueiro Gustavo Gómez e o lateral-esquerdo Piquerez estão recuperados de lesão e devem começar jogando.

Depois de passar sufoco na fase de grupos, o time comandado pelo técnico Abel Ferreira fez o que sabe fazer de melhor: cresceu em um momento decisivo. Depois de bater o Mirassol fora de casa, e contar com a sorte de a Ponte Preta não vencer para ficar com a vaga no mata-mata, o Palmeiras atropelou o São Bernardo nas quartas e chega com moral para o clássico. O clube busca o tetracampeonato inédito do Estadual.

O São Paulo, por sua vez, vai para o jogo ainda precisando convencer o torcedor de que a temporada de 2025 pode ser promissora. Apesar da classificação antecipada, a equipe ficou cinco partidas consecutivas sem vencer. Tanto é que o técnico Luis Zubeldía decidiu trocar o esquema tático, passando a utilizar três zagueiros e liberando os laterais para atacar. A formação foi adotada pela primeira vez no ano justamente no empate sem gols com o Palmeiras, no Allianz, quando o treinador argentino usou um time misto.

A classificação do São Paulo às semifinais chegou a ficar em risco. O time passou por momentos de sufoco contra o Novorizontino, mas venceu por 1 a 0, com gol de Calleri, e graças ao brilho de Oscar e Lucas Moura, protagonistas do lance que garantiu o resultado.

"Oscilamos um pouquinho durante a primeira fase do Paulista. Em alguns jogos sofremos gols que depois analisamos e não podemos tomar. Estamos treinando bastante para resolver esses problemas e estarmos cada vez melhores como equipe, tanto defensiva quanto ofensivamente. Esperamos fazer uma grande partida", analisou Oscar, em coletiva na sexta-feira.

Questões extracampo - ou nem tão extracampo assim - permeiam o clássico desta segunda. Uma delas é o debate sobre o gramado sintético. Líder do movimento dos jogadores contra o campo artificial, Lucas Moura vai fazer a sua primeira partida no Allianz desde que o tema voltou à tona. O jogador nunca venceu, fez gols ou deu assistências atuando na casa do rival. Para piorar, faz parte do rol de atletas são-paulinos que já se machucaram no estádio palmeirense.

A outra questão é a data da partida. O São Paulo reclamou publicamente da Federação Paulista de Futebol (FPF) pelo fato de o jogo ter sido marcado na segunda-feira, alegando que uma partida de fase decisiva, e um duelo de prestígio, como o Choque-Rei, deveria ser disputada em um fim de semana.

Acontece que o Allianz Parque estava impossibilitado de receber o confronto no sábado, por causa do show da banda de rock americana The Offspring. Assim, a FPF marcou o duelo para esta segunda. Por ter melhor campanha do que o rival, o Palmeiras tem a vantagem de decidir a classificação, disputada em jogo único, em casa.

Em todas as competições foram disputados 321 jogos entre as duas equipes, com 107 vitórias do Palmeiras, 104 empates e 110 triunfos do São Paulo.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS - Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez e Murilo; Piquerez, Emi Martínez, Richard Rios e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.

SÃO PAULO - Rafael, Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Oscar e Enzo Diaz; Lucas e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

ÁRBITRO - Flavio Rodrigues de Souza

HORÁRIO - 21h35

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo (SP).