Com Vasco eliminado no Carioca, veja aproveitamento de Carille nos primeiros 12 jogos

No último sábado, o Vasco foi eliminado nas semifinais do Campeonato Carioca após ser superado pelo Flamengo. A partida marcou a 12ª de Fábio Carille à frente do Gigante da Colina.

Até o momento, o comandante tem seis vitórias, dois empates e quatro derrotas, gerando um aproveitamento de 55.6%, segundo o sofascore. Curiosamente, todos os resultados negativos do treinador aconteceram para rivais. São três derrotas para o Flamengo e uma para o Fluminense.

Ainda de acordo com a plataforma de estatísticas, são 18 gols marcados e apenas dez sofridos. Vale destacar que o setor defensivo passou em branco em 50% dos jogos.

Pelo Carioca, as vitórias do Vasco com o técnico foram diante de Madureira, Portuguesa, Maricá, União Rondonópolis e Botafogo. Já um outro triunfo foi pela Copa do Brasil, sobre o Nova Iguaçu.

Agora, o treinador terá 20 dias livres para trabalhar com o grupo. O Gigante da Colina volta à campo apenas no dia 30 deste mês, quando encara o Santos no Estádio São Januário, pela primeira rodada do Brasileirão.