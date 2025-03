Com gol de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr bate time iraniano e vai às quartas da Champions da Ásia

O Al-Nassr garantiu a classificação às quartas de final da Champions da Ásia na tarde desta segunda-feira. Com gol de Cristiano Ronaldo, o time saudita venceu em casa o Esteghlal, do Irã, por 3 a 0.

Com um a mais desde os 47 da primeira etapa, o Al-Nassr fez uma partida tranquila e dominante diante do adversário iraniano. O rival nas quartas de final do torneio será definido por sorteio

O Al-Nassr volta a campo nesta sexta, quando recebe o Al-Khlood, pela 25ª rodada do Campeonato Saudita, às 16h (de Brasília). Já o Esteghlal enfrenta o Zob Ahan no domingo, às 12h30, pela rodada 23ª da liga local, no Foolad Sahr Stadium.

Os gols

Com apenas oito minutos de jogo, Durán roubou a bola perto da área adversária e bateu cruzado. A bola desviou no zagueiro e encobriu o goleiro, morrendo dentro do gol.

Aos 26 minutos da primeira etapa, Cristiano Ronaldo marcou de pênalti. Com uma cavadinha no meio do gol, o astro português aumentou a vantagem do Al-Nassr.

Já aos 37 da etapa complementar, após receber passe do brasileiro Ângelo, Durán marcou mais um e fechou o placar com uma finalização rasteira, cruzada.