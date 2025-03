Com foco na estreia contra o Palmeiras pelo Brasileirão, Botafogo abre nova semana de treinos

Nesta segunda-feira, o Botafogo iniciou uma nova semana de treinos no CT Loinier, no Rio de Janeiro, com foco na estreia do Brasileirão, diante do Palmeiras.

Sob o comando do técnico Renato Paiva, os atletas realizaram atividades envolvendo velocidade e coordenação motora, além de passes em campo reduzido.

Na manhã desta segunda, o atacante Savarino apareceu entre os convocados para defender a seleção venezuelana nas partidas contra Equador e Peru, que acontecem nos próximos dias 21 e 25, respectivamente, pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

Eliminado no Campeonato Carioca e vice-campeão da Recopa Sul-Americana, o Fogão segue sem jogar até o dia 29 de março, quando encara o Palmeiras no Allianz Parque, às 16h30 (de Brasília).

Além da Série A, a equipe ainda disputará a Copa do Brasil e a Libertadores em 2025.