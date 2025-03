Classificação devolve tranquilidade a Ramón e motiva Corinthians a buscar virada na Libertadores

O Corinthians encerrou um jejum de cinco anos e voltará a disputar uma final de Campeonato Paulista em 2025. A equipe eliminou o Santos ao vencê-lo por 2 a 1 no último domingo, na Neo Química Arena, e devolveu a tranquilidade ao técnico Ramón Díaz.

O treinador argentino estava pressionado no cargo em virtude das más atuações recentes da equipe. As críticas ao trabalho do comandante ficaram ainda mais latentes após a dura derrota de 3 a 0 do Timão para o Barcelona de Guayaquil, no Equador, pela Libertadores.

Havia, inclusive, chances de Ramón ser demitido em caso de um resultado negativo no clássico com o Peixe. Com a vaga garantida na final, ele deve ser mantido no comando do time ainda que seja eliminado da Libertadores.

A classificação para a final, ainda, motiva o Corinthians a buscar a virada e avançar à fase de grupos do torneio continental. A missão não é nada fácil. A equipe terá que vencer por quatro ou mais gols de diferença para passar no tempo normal, uma vez que um triunfo por três gols leva o duelo para a disputa de pênaltis.

Após a vitória no clássico, o discurso dos jogadores e comissão técnica é de que a tarefa, apesar de árdua, não é impossível. O goleiro Hugo Souza e o técnico Ramón Díaz, por exemplo, afirmaram que o Timão é capaz de conseguir um 'milagre' e reverter o quadro.

"A gente tem que pensar jogo a jogo, o mais importante é sempre o próximo. E o próximo é uma decisão muito importante para a gente, que define o que vai ser o nosso ano. A gente quer muito permanecer, vamos fazer de tudo para buscar essa classificação. Para ser sincero, só quem é corintiano de verdade não acredita. O Corinthians já deu tantas respostas em jogos que pareciam impossíveis, principalmente aqui em casa. Não é fácil jogar aqui dentro. Vamos nos empenhar ao máximo para fazer os gols que a gente precisa e não tomar gols para buscar a classificação", disse o arqueiro.

"Sabemos que estamos com um 3 a 0 contra, temos que tentar jogar. Se nós jogarmos, podemos virar. A pressão existe, mas a equipe está forte mentalmente. Está bem. Nos momentos difíceis, a equipe tem essa determinação. Temos confiança na equipe, queremos fazer uma grande partida", acrescentou o treinador.

O jogo de volta entre Corinthians e Barcelona de Guayaquil, pela terceira fase da Libertadores, está marcado para esta quarta-feira. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília) no gramado da Neo Química Arena.