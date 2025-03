Choque-Rei vale ao Palmeiras um tabu histórico que no São Paulo não existe

Palmeiras e São Paulo se enfrentam nesta segunda-feira, às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque, pela semifinal do Campeonato Paulista, com transmissão do UOL Play. Nas contas do Alviverde, uma vitória neste confronto significa igualar o Tricolor do Morumbi no retrospecto geral do clássico. No entanto, nas contas do São Paulo, a vantagem já está com o Palmeiras.

O que aconteceu

A divergência nos dados dos clubes se dá pelo referencial. O Palmeiras contabiliza todos os duelos da história, sem distinção de campeonato ou tempo de jogo, enquanto o São Paulo usa a contagem do Almanaque do São Paulo, que não contabiliza partidas válidas pelo Torneio Início do Campeonato Paulista.

O Alviverde busca essa igualdade no histórico do confronto há mais de 20 anos. Para o Palmeiras, a última vez que o confronto esteve empatado foi em junho de 2004. E a última vez que esteve à frente no número de vitórias foi entre novembro de 1995 e junho de 2000.

Nos números do São Paulo, o Palmeiras já tem a vantagem no histórico do confronto. Segundo o Tricolor, são 349 jogos, 116 vitórias são-paulinas, 116 empates e 117 derrotas.

Já no Palmeiras os números são de 359 jogos, 119 vitórias palestrinas, 120 empates e 120 derrotas.

Esta será a terceira vez que o Palmeiras receberá o São Paulo em uma semifinal de Campeonato Paulista. O Alviverde levou a melhor em 2008, mas caiu para o Tricolor em 2019.

O São Paulo não vence o Palmeiras há mais de um ano. Nos últimos cinco jogos: uma derrota e quatro empates, um deles com vitória são-paulina nos pênaltis, na Supercopa do Brasil de 2024.

O Palmeiras vem de uma série fulminante no Paulistão. Venceu os últimos 10 mata-matas no estadual: três de 2022, os três de 2023, os três de 2024 e as quartas de final contra o São Bernardo em 2025.

Já o São Paulo venceu o Novorizontino nas quartas. O time caiu justamente para a equipe de Novo Horizonte no ano passado.