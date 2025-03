CBF x Federação Paulista: como esquentou a queda de braço sobre calendário

Do UOL, no Rio de Janeiro

É como se fosse um tabuleiro daquele jogo WAR. Em vez de países ou territórios, a briga é por datas. De um lado, a CBF. Do outro, a Federação Paulista de Futebol.

No sistema associativo do futebol, uma é superior à outra. O calendário nacional é resultado do que vem de cima: Fifa e Conmebol. As federações, em tese, se encaixam no que a CBF delimita.

Mas há um cenário de aglomeração de jogos que envolve final do Paulistão, início do Brasileirão e Libertadores, além de uma data Fifa no meio da discussão. A disputa por espaço tem tudo para deixar frenética a vida dos clubes envolvidos. O Corinthians é um deles.

Os espaços marcados

A ida da final do Paulista está prevista para dia 16 (domingo)

A volta, no meio de semana do dia 26 (quarta) e 27 (quinta).

Entre essas duas partidas está a data Fifa (de 17/3 a 25/3). Tem Argentina x Brasil dia 25, por exemplo.

A abertura do Brasileirão será dia 29, sábado, com Palmeiras x Botafogo, 16h30, já anunciado pela CBF. O Corinthians também enfrenta o Bahia no dia 29 (18h30).

O dilema

Se a final do Paulista for na quarta-feira (26), fica apertado demais para os jogadores que estarão nas seleções durante a data Fifa. Se for na quinta (27), fica apertado para quem estrear no Brasileirão no sábado.

Por que a maioria dos jogos do Brasileirão será no sábado? A CBF já prevê que a Conmebol usará a terça-feira seguinte (1º de abril) para alguns jogos de Libertadores e Sul-Americana.

Mas por que isso aconteceu?

É preciso se atentar às discussões sobre calendário na CBF, ainda em novembro de 2024, e como a Federação Paulista reagiu a isso tudo.

A CBF fez uma reunião no dia 8 com as federações, cerca de dois meses antes do que planejava que fosse o começo dos estaduais.

Mas a Federação Paulista puxou o coro contra a data de 8 de janeiro, por defender que estava muito cedo para começar o futebol no Brasil.

"É ruim para o futebol brasileiro. Penso no conjunto da obra. Não há possibilidade de ter sucesso começar dia 8 de janeiro. O presidente Ednaldo está sensível a isso. A Fifa está empurrando competições, pegou o meio do ano para o Mundial, vai fazer o Intercontinental no fim do ano. Na Conmebol, tem duas fases pré-Libertadores. Está na hora de pensar no todo. Mas está na hora de dizer não ao 8 de janeiro. A primeira sugestão é que se pense algo com antecedência. Não é em novembro, decidindo algo para janeiro", disse o presidente da entidade, Reinaldo Carneiro Bastos, que também é um dos vices da CBF.

Quatro dias depois, a CBF anunciou o modelo definitivo do calendário. A ponderação de Reinaldo gerou um efeito parcial: o início dos estaduais ficou agendado para 12 de janeiro, uma data adiante do que a CBF tinha traçado inicialmente.

Mas a Federação Paulista foi além e avançou ainda mais uma casa: deixou o início do Paulistão para 15 de janeiro.

Detalhe é que, quando a CBF soltou o calendário, enviou também um ofício assinado pelo presidente Ednaldo Rodrigues com detalhes e determinações.

Considerando o início da Série A no sábado dia 29/03, e partidas da Libertadores e Sul-Americana na terça-feira 1/4, as finais de estaduais envolvendo clubes de Série A terão de ser realizadas impreterivelmente até a quarta-feira dia 26/3 .

O efeito dominó desse cenário é o aperto pelo qual passam os clubes paulistas no momento. Se o Paulistão tivesse começado dia 12, talvez houvesse uma margem para manobra nesta reta final. Agora, o cenário é complicado.

Como o Carioca se resolveu?

Em contraste, a Ferj conseguiu se organizar com a CBF para fazer com que o fim do Carioca seja no dia 15 ou 16, antes da data Fifa.

Como? Pediu para que os jogos dos times do Rio na segunda fase da Copa do Brasil se concentrassem em 5 de março. Assim, a próxima quarta-feira (12) ficou livre para o jogo de ida da final do Carioca.

Isso aliviou o cenário para Flamengo e Fluminense. O rubro-negro tem nove convocados para seleções de Brasil, Chile e Uruguai. Já o Flu cederá Jhon Arias para a seleção colombiana. Seria impensável contar com todos eles 100% fisicamente em uma eventual decisão no dia 26.

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, e Rubens Lopes, presidente da Ferj Imagem: Staff Images / CBF

Como foi pensado o início do Brasileirão?

Na sexta-feira à noite, a CBF divulgou a tabela detalhada da primeira rodada do Brasileirão. Colocou sete dos dez jogos para sábado. Entre eles, as partidas de Palmeiras e Corinthians.

O sorteio dos grupos da Libertadores e da Sul-Americana será só no dia 17 (segunda-feira que vem). Então, a CBF tentou dar alguma previsibilidade aos clubes do Brasileirão, já abrindo caminho para o desmembramento da tabela por parte da Conmebol.

Nas observações do documento publicado, a CBF também disse que, dependendo dos desdobramentos da entidade sul-americana, pode puxar um dos jogos para o domingo.

No encaixe dos jogos com as emissoras, a Globo pegou o Palmeiras x Botafogo. Será o evento de abertura, entre o atual campeão e o vice do ano passado.

A CBF já tinha prometido ano passado fazer algo do gênero, mas não conseguiu - justamente por causa da tabela da Libertadores.

O horário de sábado, 16h30, não será o padrão da Globo - embora a emissora tenha adotado inicialmente essa faixa no Carioca, antes da onda de calor.

Ainda falta uma semifinal

A conclusão de como será o duelo final do Paulistão e quem, de fato, será afetado pelo contexto das datas depende do jogo de hoje, entre Palmeiras e São Paulo.

Enquanto o jogo do Palmeiras na primeira rodada do Brasileiro está confirmado no sábado, o São Paulo começa a competição contra o Sport, no domingo (30).

O Corinthians já está na final do Paulista, após eliminar o Santos. O time de Ramón Díaz estreia no Brasileirão no sábado (29), contra o Bahia, às 18h30.

Se o time de Neymar passasse, seria um cenário parcialmente mais fácil, porque a estreia na Série A será no domingo (30), contra o Vasco. Esse mesmo raciocínio vale para a hipótese do São Paulo na final.

Se o adversário do Corinthians for o Palmeiras, será preciso ver para onde irão as peças da Federação Paulista. A CBF não pretende mexer mais no cenário que está posto.