Carrillo, do Corinthians, é convocado pelo Peru para jogos pelas Eliminatórias

O meio-campista André Carrillo, do Corinthians, foi convocado pelo Peru para os duelos contra Bolívia e Venezuela pelas Eliminatórias Sul-Americanas. A lista foi divulgada na noite do último domingo.

O jogador de 33 anos não era convocado pela seleção peruana desde a Copa América, disputada no meio de 2024. Ele ficou de fora das convocações do antigo técnico da equipe, Jorge Fossati, que deixou o cargo no início do ano.

????? ????? ?? ????? ?? Presentamos la lista de convocados a #LaBicolor ?? para la próxima fecha doble de Eliminatorias ante Bolivia ?? y Venezuela ??. ?? https://t.co/lWCyFg5Xo0#SomosLaBicolor #UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/9GZXQxSGRz ? La Bicolor (@SeleccionPeru) March 10, 2025

Portanto, a convocação é a primeira do meia peruano após sua chegada ao Corinthians. Carrillo foi anunciado pelo Timão em setembro do ano passado. Desde então, tem sido peça importante na equipe de Ramón Díaz.

O atleta disputou 13 jogos na atual temporada, sendo nove como titular. Carrillo esteve em campo durante 71 minutos da vitória do Corinthians sobre o Santos, por 2 a 1, no último domingo, pela semifinal do Campeonato Paulista.

Os compromissos pelas Eliminatórias estão marcados para os dias 20 e 25 de março. Primeiro o Peru joga em casa contra a Bolívia, às 22h30 (de Brasília), e depois visita a Venezuela, às 21h. A seleção peruana ocupa a lanterna do torneio, com apenas sete pontos.