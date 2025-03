Carol Meligeni perde para ucraniana e é vice-campeã do W50 de Chihuahua

A tenista Carolina Meligeni Alves, atual 285ª colocada no ranking da WTA, ficou com o vice-campeonato do ITF W50 de Chihuahua, disputado no saibro mexicano. Na final deste domingo, a ucraniana Valerya Strakhova, 304ª do mundo, ganhou da brasileira com parciais de 5/7, 6/2 e 6/4, em 2h41.

"Após algumas semanas não tão boas em Antalya (Turquia) e uma longa viagem de 32 horas até aqui e de ter recebido um wild card, pude fazer bons jogos e me superar ao longo da semana. Fui melhorando o meu nível de tênis a cada jogo, a minha adaptabilidade na altitude ganhando mais confiança", disse Carol.

"Fico feliz com a semana positiva que tive. Mas, hoje, fica o gosto amargo da derrota. Depois de um bom primeiro set, não consegui finalizar com o resultado esperado", completou a brasileira, que buscava o maior título da carreira e o segundo da temporada, já que ganhou o ITF W35 de Buenos Aires.

Depois de cinco semanas fora, Carolina Meligeni Alves vai se preparar para dois torneios em Vacaria (RS), a partir de 17 de março, um ITF W50 e outro W75.