Calleri reclama do pênalti em derrota do São Paulo: 'O cara se jogou'

O São Paulo foi derrotado pelo Palmeiras na semifinal do Paulistão desta segunda-feira por 1 a 0. O atacante Calleri disse, após o confronto, que o pênalti convertido pelo rival aconteceu a partir de uma simulação de Vitor Roque.

O que aconteceu

O novo camisa 9 do Palmeiras sofreu pênalti cometido por Arboleda, assinalado pelo árbitro ainda em campo. Sem consultar o VAR, Flávio Rodrigues de Souza manteve a decisão de campo, e o meia Raphael Veiga converteu a cobrança.

Após o jogo, o camisa 9 do São Paulo disse que Vitor Roque se jogou, e o pênalti não ocorreu. A falta aconteceu aos 47 minutos da primeira etapa, nos acréscimos.

Mais um jogo truncado, um 0 a 0 marcado, a gente errou uma saída de bola que havia trabalhado diferente, e foi um pênalti que não é. Com todo respeito ao juiz, ele deveria ter ido ao VAR e olhar a jogada. O cara se jogou na área, cobraram o pênalti, Palmeiras ganhou e o São Paulo foi derrotado. Mas, tudo bem. A gente vai ter revanche. Calleri, após Palmeiras 1 a 0 São Paulo

O confronto foi encerrado com vitória do Palmeiras por 1 a 0, classificado à final do torneio. Na decisão do título, o Alviverde busca o tetracampeonato paulista contra o Corinthians, que volta à finalíssima após cinco anos.