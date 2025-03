Calleri reclama do árbitro por pênalti marcado contra o São Paulo: "O cara se jogou na área"

Na noite desta segunda-feira, o São Paulo deu adeus ao Campeonato Paulista ao ser derrotado pelo Palmeiras, por 1 a 0, no Allianz Parque, na semifinal do Estadual. O gol do jogo foi de Raphael Veiga, após um pênalti polêmico marcado pelo árbitro Flávio Rodrigues de Souza.

Após a eliminação são-paulina, Calleri ficou na bronca com a arbitragem e foi enfático ao afirmar que não foi pênalti. O capitão tricolor ainda destacou que o juiz deveria ter ido ao VAR checar o lance.

"Foi mais um jogo truncado, um 0 a 0 muito marcado. A gente errou em uma saída de bola que tínhamos trabalhado diferente, e aí um pênalti que não é", disse Calleri em entrevista à CazéTV.

"Com todo respeito ao juiz, ele teria que ter ido ao VAR ver a jogada, porque o cara se jogou na área, deram pênalti, o Palmeiras ganhou, o São Paulo sai derrotado, mas tudo bem. A gente vai trabalhar", concluiu o jogador.

O lance em questão aconteceu aos 46 minutos do primeiro tempo, já nos acréscimos. Rafael errou a saída de bola e Vitor Roque recuperou para o Palmeiras. Arboleda 'derrubou' o atacante do Verdão e a arbitragem assinalou a penalidade máxima, convertida por Veiga.

Com a eliminação no Paulista, o São Paulo agora terá o calendário livre até o início do Campeonato Brasileiro. O Tricolor estreia na Série A contra o Sport, no próximo dia 30 de março, às 16h (de Brasília), no Morumbis.