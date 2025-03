Bruno Henrique tem lesão confirmada e desfalca Flamengo contra o Fluminense

Do UOL, no Rio de Janeiro

Após realizar exames na manhã de hoje, Bruno Henrique teve uma lesão constatada e desfalca o Flamengo no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, contra o Fluminense, nesta quarta-feira.

O que aconteceu

O atacante sentiu uma fisgada na coxa direita e precisou ser substituído no clássico contra o Vasco, no último sábado. Segundo o chefe do departamento médico rubro-negro, Fernando Sassaki, foi constatado um edema no músculo posterior e o jogador já iniciou o tratamento.

O Bruno Henrique, no segundo tempo do jogo contra o Vasco, saiu com uma dor na posterior da coxa. Já iniciou o tratamento de imediato, fizemos o exame de imagem que constatou uma pequena lesão do músculo posterior da coxa direita. Ele já teve uma boa evolução hoje e agora estamos iniciando o processo de fases. Ele cumprindo essas fases, a gente sabe o melhor momento para esse retorno. Vamos monitorar diariamente para qualquer tomada de decisão. Lógico, vamos respeitar essa cicatrização, deixando claro que as nossas decisões são baseadas na longa temporada que vamos ter esse ano

Fernando Sassaki, chefe do departamento médico, à Fla TV

Bruno Henrique foi o autor do gol que abriu a vitória do Flamengo sobre o Vasco por 2 a 1 no último sábado. Com o tento, o atacante chegou aos 100 com a camisa rubro-negra e ampliou seu histórico de ser o "rei dos clássicos", mantendo o Cruzmaltino como sua maior vítima, agora com 11 gols sofridos.

Danilo está liberado para a final

Já o zagueiro Danilo está liberado para enfrentar o Fluminense nesta quarta. O jogador foi poupado do duelo contra o Vasco em função de controle de cargas.

O Danilo está bem, sem dor, já está com a preparação física no campo fazendo um planejamento para esse jogo de quarta-feira

Fernando Sassaki, chefe do DM do Fla

Cebolinha e Michael podem retornar domingo

Também lesionados, Everton Cebolinha e Michael podem ficar à disposição para domingo, no segundo jogo da final do Carioca. Sem dores, eles já estão entregues à preparação física.