Bruno Henrique sofre lesão na coxa e é dúvida no Flamengo para final contra o Fluminense

O Flamengo venceu o Vasco por 2 a 1, no último sábado, pelas semifinais do Campeonato Carioca. Bruno Henrique, um dos autores dos gols da vitória rubro-negra, deixou o campo aos 18 minutos da segunda etapa com dores na posterior da coxa e pode ser uma baixa da equipe nas finais do Estadual.

Como explicado pelo chefe do departamento médico de futebol do Flamengo, Fernando Sassake, em entrevista à FlaTV, o atacante sofreu uma pequena lesão no músculo posterior da coxa direita e já iniciou o tratamento.

"Fizemos o exame de imagem que constatou uma pequena lesão do músculo posterior da coxa direita. Já iniciamos o tratamento e já teve uma boa evolução hoje, agora estamos iniciando o processo de fases. Com ele cumprindo essas fases, a gente vai saber o melhor momento deste retorno. Agora vamos monitorar diariamente para qualquer tomada de decisão, lógico, vamos respeitar essa cicatrização. Deixando claro que nossas decisões são tomadas com base na longa temporada que teremos este ano", detalhou.

Além de Bruno Henrique, o médico falou sobre as situações de Danilo, Everton Cebolinha e Michael, que também estão no DM e são dúvidas para o Fla-Flu.

"O Danilo está bem, sem dor. Já está com uma preparação física no campo, fazendo um planejamento para este jogo de quarta-feira", afirmou.

Afastado devido a um desconforto na perna, o zagueiro entrou em campo pela última vez no dia 22 de fevereiro, na vitória sobre o Maricá por 5 a 0.

Cebolinha está fora desde o mesmo compromisso, por lesões no músculo posterior da coxa direita e no tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo. Já Michael, com contusão na posterior da coxa esquerda, atuou pela última vez no dia 15 do mês passado, quando venceu o Vasco por 2 a 0.

"Everton Cebolinha e Michael estão em uma nova fase. Entraram no campo com a preparação física, sendo monitorados também pela fisioterapia. Não tiveram nenhuma intercorrência nas atividades, não se queixaram de dor e seguem conforme a programação. Tudo vai depender da evolução diária, conforme forem cumprindo as etapas, vamos conseguir ter uma decisão sobre o jogo de domingo", finalizou Fernando Sassake.

O Flamengo enfrenta o Fluminense nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). Válida pelo primeiro jogo da final do Carioca, a partida será no Maracanã, com mando do Tricolor.