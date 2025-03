Bia Haddad é eliminada nas oitavas de final de duplas no WTA 1.000 de Indian Wells

Nesta segunda-feira, pelas oitavas de final de duplas do WTA 1.000 de Indian Wells, Bia Haddad e a alemã Laura Siegemund duelaram com a checa Katerina Siniakova e com a americana Taylor Townsend, e perderam por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 0/6 e 7/10.

Com o resultado negativo, as atletas se despedem do torneio. Já Siniakova e Townsend encaram a americana Sofia Kenin e a ucraniana Lyudmyla Kichenok nas oitavas de final. A partida ainda não tem data e nem horário.

O jogo

No primeiro set, Bia e Laura não começaram bem e viram as adversárias abrirem 2/0. No entanto, se recuperaram e venceram quatro games seguidos. Siniakova e Townsend até diminuíram o prejuízo para 5/3, mas não conseguiram evitar a derrota.

Já no segundo, Bia e sua companheira não conseguiram vencer nenhum game. Siniakova e Townsend quebraram todos os serviços e fecharam pelo placar elástico de 6/0.

No terceiro, por fim, a brasileira e a alemã começaram muito bem e chegaram a abrir 6/3, com duas quebras de serviço. Porém, não venceram mais nenhum game até o 15º, quando diminuíram o prejuízo para 8/6. Siniakova e Townsend, no entanto, não desanimaram e fecharam por 10/7.