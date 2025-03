Barcelona paralisa atividades para prestar um minuto de silêncio ao médico Carles Miñarro

A comoção pela morte repentina do médico Carles Miñarro, ocorrida no sábado, ainda é grande no Barcelona. O profissional era bastante querido e, nesta segunda-feira, os funcionários do clube paralisaram as atividades na hora do almoço na Espanha pra prestar um minuto de silêncio.

Líder do Campeonato Espanhol, o Barcelona se preparava para entrar em campo diante do Osasuna, sábado, no Estádio Olímpico Lluís Companys, quando soube da notícia da morte inesperada de Miñarro. Imediatamente, o clube informou seus torcedores e o jogo acabou adiado.

Nos telões do estádio, foi exibida uma mensagem lamentado a fatalidade e, ao mesmo tempo, pedindo desculpas ao torcedor que já estava nas arquibancadas. LaLiga, que administra o Campeonato Espanhol, ainda não definiu uma nova data para o embate.

O Barcelona ainda foca na ajuda aos familiares do profissional e vai prestando as devidas homenagens. O presidente Joan Laporta e os vice-presidentes Rafa Yuste e Elena Fort, representando a diretoria e vários funcionários do clube, se reuniram ao meio-dia em frente às portas do Camp Nou para homenagear Miñarro nesta segunda-feira.

Também houve um minuto de silêncio em memória de Miñarro na sede dos Serviços Médicos do FC Barcelona, na Ciutat Esportiva, onde representantes dos diferentes esportes profissionais do clube também se reuniram para respeitar uma última homenagem para uma figura querida do clube.