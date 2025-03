Atlético-MG confirma ida de Alisson ao Shakhtar e fecha terceira maior venda do clube

O Shakhtar Donetsk anunciou, nesta segunda-feira, que sacramentou a compra do atacante Alisson, que pertencia ao Atlético-MG. O jovem de 19 anos assinou um contrato válido até 2030 com os ucranianos.

Esta foi a terceira venda mais cara da história do Galo, atrás apenas de Paulinho, que se transferiu para o Palmeiras neste ano, e Bernard, também vendido ao Shakhtar, em 2013.

Em 2025, Alisson entrou em campo apenas duas vezes vestindo a camisa do Atlético-MG, pois foi convocado para disputar o Sul-Americano Sub-20 com Seleção Brasileira, sendo campeão do torneio com a Amarelinha.

O atleta fez sua estreia pelo clube em 2023, após se destacar na Copinha daquele ano, mas somente em 2024 teve mais minutos para mostrar seu futebol, quando foi campeão mineiro.

Cria da base do Atlético-MG, o atacante disputou 43 partidas pelo clube, anotando quatro gols e duas assistências.