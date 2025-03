Às vésperas das oitavas da Champions, técnico da Inter alerta: "Toda partida tem suas armadilhas"

Filippo Inzaghi, ídolo italiano e treinador da Internazionale, concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira, às vésperas da partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Feyenoord.

A equipe de Milão venceu o primeiro confronto, na última semana por 2 a 0, na Holanda, com gols de Thuram e Lautaro Martínez. Apesar da vantagem, Inzaghi enfatizou que é preciso manter a concentração.

"Estou de bom humor, focado na partida e na vitória por 2 a 0 no jogo de ida. Precisamos manter a concentração alta, pois contra o Monza vimos que toda partida tem suas armadilhas", afirmou.

O goleiro titular, Sommer, está sem atuar pelos Nerazzurri desde o dia 16 do último mês, quando a equipe foi derrotada pela Juventus. No fim de semana, o arqueiro esteve no banco no embate com o Monza.

"Ele está lutando há um mês com um problema no tornozelo. Isso o incomoda e ele não consegue treinar como antes, apesar dos analgésicos e infiltrações. Ele começou no banco contra o Monza, vou avaliar o que fazer amanhã", relatou o treinador.

Ainda falando sobre desfalques, Inzaghi atualizou as situações de De Vrij, Lautaro Martínez e Zielinski, dúvidas para as oitavas.

"De Vrij e Lautaro não treinaram conosco, preciso avaliar as condições deles. E Zielinski também se juntou aos desfalques. Não queríamos isso", finalizou.

A Inter de Milão enfrenta o Feyenoord nesta terça-feira, às 17h (de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza.