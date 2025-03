Após eliminação no Paulista, Marcelo Teixeira revela o objetivo do Santos para a temporada de 2025

Com a eliminação no Campeonato Paulista diante do Corinthians, o Santos muda sua atenção para a disputa do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Em entrevista à ESPN nesta segunda-feira, o presidente Marcelo Teixeira revelou que o objetivo do clube nesta temporada é se classificar a uma competição internacional.

"Tudo faz parte de uma gestão profissional para que o clube continue crescendo, cumprindo as suas obrigações, mas também almejando chegar em compromissos e resultados esportivos melhores. O objetivo que o Santos tem para 2025, é chegar a uma competição internacional", disse.

"O objetivo até então, de 24, era chegar a uma Copa do Brasil. Nós alcançamos essa meta. De 25, nós alcançamos de novo a Copa do Brasil, a de 26. E agora, neste ano, através da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, queremos chegar a uma competição internacional. Assim, nós estamos indo, de acordo com a programação que o clube está fazendo", completou.

Para se classificar à Copa Libertadores de 2026, o Peixe precisa vencer a Copa do Brasil ou terminar o Campeonato Brasileiro entre os seis primeiros colocados (os quatro primeiros avançam para a fase de grupos, enquanto os outros dois disputam a Pré-Libertadores). Caso o Santos fique entre 7º e 12º no Brasileirão, o clube garante vaga à Copa Sul-Americana do próximo ano.

Lesão de Neymar

Marcelo Teixeira também comentou sobre a lesão de Neymar, que não entrou em campo neste domingo e assistiu ao Peixe ser eliminado pelo Corinthians do banco de reservas. O mandatário deseja contar com o camisa 10 antes mesmo de sua apresentação na Seleção Brasileira.

"Estamos planejando fazer alguns jogos amistosos. Conversamos, inclusive, com o Departamento Médico, vendo a possibilidade de contar com o Neymar nesses jogos antes mesmo de sua apresentação na Seleção Brasileira. Há um pedido do próprio staff, do jogador e, também, por parte do Departamento Médico. A importância dele atuar antes no Santos, de servir à Seleção Brasileira, é possível. Isso também acontecerá, mas tudo dependerá desse processo de recuperação", pontuou.

A equipe estreia no Campeonato Brasileiro no domingo, dia 30, contra o Vasco da Gama, em São Januário. Já na Copa do Brasil, devido ao título da Série B do ano passado, o Peixe entra no torneio apenas na terceira fase, prevista para os dias 30 de abril (ida) e 21 de maio (volta).