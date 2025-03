São Paulo e Palmeiras vão promover atos antirracistas na semifinal do Paulistão; veja

Palmeiras e São Paulo entrarão em campo nesta segunda-feira às 21h45 (de Brasília) com atos antirracistas, após caso de injúria contra o atacante Luighi, do sub-20 da equipe alviverde. O Tricolor visita o rival no Allianz Parque pelo duelo da semifinal do Paulistão.

Em seu equipamento, o São Paulo estampará a frase "Racismo = Menos 3 pontos", seguido do desenho de um punho erguido - símbolo da luta antirracista. O clube do Morumbis, além da punição criminal, defende a punição esportiva ao clube do torcedor que comete tal ofensa.

"Hoje o São Paulo entra em campo assim. O clube faz coro para que racistas sejam punidos não somente na esfera criminal, mas também esportivamente. Basta de racismo!", escreveu o São Paulo, em suas redes sociais.

Pelo lado do Palmeiras, os donos da casa entrarão em campo com um bandeirão em prol do respeito e contra qualquer espécie de preconceito, parte da campanha #SomosSociedade, de 2024, do alviverde.

Os atletas do Verdão também terão em mãos uma faixa com os dizeres: "Todos contra o racismo", enquanto o rapper Rincón Sapiência, dono de músicas como "Ponta de Lança" e "Linhas de Soco", fará um minuto de barulho em prol da campanha contra atos racistas, antes do confronto.

Na última quinta-feira, no Estádio Gunther Vogel, no Paraguai, o jogador Luighi, da base palmeirense, sofreu ofensas racistas de torcedores do Cerro Porteño, em partida da Libertadores sub-20.

No mesmo dia do ocorrido, ainda, o São Paulo se manifestou em suas redes sociais e defendeu o atleta do Palmeiras. "Que os responsáveis sejam punidos. Independentemente de clubes e rivalidades, que lutemos juntos contra esses episódios lamentáveis e repugnantes de racismo".

A Conmebol divulgou, neste domingo, punições ao Cerro Porteño por conta das ofensas racistas contra o atacante Luigh. O clube paraguaio terá que pagar uma multa e jogará com os portões fechados na Libertadores sub-20. O valor da pena é de US$ 50 mil (cerca de R$ 290 mil na cotação atual). O montante deverá ser pago no prazo de 30 dias corridos a partir desta segunda-feira.

Em busca de uma vaga na grande final do Paulistão, o São Paulo duela contra o Palmeiras no Allianz Parque nesta segunda-feira. Quem avançar, encara o Corinthians, que despachou o Santos.