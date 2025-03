Yuri Alberto fala sobre pé machucado e valoriza vaga do Corinthians na final: "Merecemos muito"

O Corinthians está classificado para a final do Campeonato Paulista. Neste domingo, o Timão superou um Santos enfraquecido pela ausência de Neymar, que não saiu do banco de reservas da Neo Química Arena, e eliminou o rival ao vencê-lo por 2 a 1. Autor de um dos gols da equipe, o atacante Yuri Alberto deixou o campo com o pé machucado e falou sobre as dores, além de valorizar a vaga na decisão.

"Meu pé acabou travando ali na hora, tomara que não seja nada grave. Vamos fazer alguns exames", afirmou o atleta à Record TV.

"Muito feliz pela vitória, pela entrega. Essa torcida e esse grupo merecem muito estar nessa grande final. Vamos lutar muito para que a gente possa ser campeão. A partir de amanhã a gente começa a pensar na grande final que temos na quarta-feira. Vamos trabalhar para reverter esse resultado", acrescentou.

O resultado alivia a pressão sobre o técnico Ramón Díaz, que vinha sendo criticado pelas más atuações recentes da equipe, e coloca o clube de volta em uma decisão estadual depois de seis anos.

O time do Parque São Jorge agora aguarda pelo adversário na grande final. Nesta segunda-feira, Palmeiras e São Paulo medem forças no Allianz Parque, a partir das 21h35 (de Brasília), para definir o segundo classificado à decisão. Já o Santos se despede da competição.

As datas e horários das partidas decisivas do Paulistão ainda não foram divulgadas, mas estão previstas para os dias 16 e 27 de março. Os detalhes serão conhecidos após o Conselho Técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF), marcado para terça-feira.

O Corinthians retorna a campo na próxima quarta-feira para mais uma decisão. A equipe de Ramón Díaz enfrenta o Barcelona de Guayaquil, às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da terceira fase da Libertadores. Na ida, o Timão decepcionou e perdeu por 3 a 0.