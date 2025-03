Último encontro com Corinthians marcou mudança de chave do Santos; veja o que mudou

Neste domingo, o Santos visita o Corinthians em partida válida pela semifinal do Campeonato Paulista. O duelo marca o reencontro com o rival que fez o Peixe mudar de chave na temporada.

O último encontro com o Timão foi em 12 de fevereiro, na Neo Química Arena. Os mandantes venceram por 2 a 1, ligando um alerta vermelho na equipe do técnico Pedro Caixinha.

Com aquela derrota em Itaquera, o Alvinegro Praiano amargou três compromissos seguidos sem vencer e a pressão em cima do comandante português aumentou. Em meio a este cenário, ele decidiu fazer mudanças no time.

No clássico, ele montou o Santos com três zagueiros: João Basso, Zé Ivaldo e Luan Peres. Destes, apenas Zé Ivaldo permanece entre os titulares. João Basso falhou nos dois gols dos rivais e foi duramente criticado. Luan Peres, por sua vez, perdeu a posição para Gil.

O experiente zagueiro vinha sem moral com o técnico, porém isso mudou justamente a partir do duelo com o Corinthians. Com o sistema defensivo em baixa, Gil passou a ganhar espaço e está dando conta do recado. Não à toa, a equipe sofreu apenas um tento nos últimos quatro jogos.

O revés na Neo Química também fez o português repensar a lateral direita. Leo Godoy vinha sendo titular absoluto, porém falhou e chegou a levar uma bronca de Neymar. Ainda no segundo tempo, JP Chermont entrou na vaga do argentino e não saiu mais.

Outro Menino da Vila que deixou o clássico em alta foi Gabriel Bontempo. O meio-campista substituiu Diego Pituca, que admitiu não estar em boa fase, e tomou conta do setor ao lado de João Schmidt. O volante de 31 anos, por sua vez, recuperou o bom futebol, voltou aos 11 iniciais e recolocou Tomás Rincón no banco.

Já no ataque, Yeferson Soteldo entrou muito bem no decorrer do segundo tempo do clássico. Ele participou ativamente do gol de honra do Santos e não saiu mais da equipe, formando um quarteto com Neymar, Tiquinho e Guilherme.

Com todas essas mudanças, o Santos virou a chave na temporada. Desde a derrota para o Corinthians, o Peixe não perdeu mais, pelo contrário, só ganhou. São quatro êxitos seguidos.

Além disso, o clube está reforçado. Na reta final da fase de grupos do Estadual, chegaram Gabriel Veron e Álvaro Barreal. Já para o mata-mata, a diretoria inscreveu os atacantes Deivid Washington e Rollheiser. Ambos foram relacionados para a vitória de 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino. O centroavante não saiu do banco, mas o argentino estreou e está agradando a comissão técnica.

Agora, o Alvinegro Praiano espera seguir nesta boa fase para dar o troco nos rivais e ir à final do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado da Neo Química Arena a partir das 18h30 (de Brasília). Em caso de empate, a semifinal será decidida nos pênaltis.

Compare as escalações do Santos:

Derrota para o Corinthians em 12/2

Gabriel Brazão; Leo Godoy (JP Chermont), Zé Ivaldo, João Basso (Escobar) e Luan Peres; Tomás Rincón (João Schmidt), Diego Pituca (Gabriel Bontempo), Thaciano e Neymar (Soteldo); Guilherme e Tiquinho Soares.

Provável time para este domingo:

Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Soteldo, Guilherme e Tiquinho Soares.