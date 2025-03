UFC encaminha Gabriel Fly vs Jamal Emmers para card no México

Em um momento oscilante na maior organização de MMA do mundo, Gabriel Miranda terá a oportunidade de reencontrar o caminho das vitórias na categoria dos pesos-penas (66 kg). Isso porque 'Fly', como é conhecido, já sabe os detalhes de sua próxima aparição no otógono. O brasileiro enfrentará Jamal Emmers no UFC México, evento programado para o dia 29 de março.

A notícia foi dada em primeira mão pela equipe de reportagem da Ag Fight. O confronto é de extrema importância para os dois atletas, que estão com mais derrotas do que vitórias nas últimas lutas do UFC. Com um cartel negativo na empresa, Gabriel Fly soma duas derrotas e apenas uma vitória. Em sua última aparição, no UFC Paris, em outubro de 2024, o brasileiro acabou nocateado por Morgan Charriere.

Seu adversário, porém, também vive uma fase turbulenta. Atleta do UFC desde 202, Jamal Emmers perdeu três das últimas cinco lutas. Sua última apariçãono octógono foi contra Nate Landwehr, em março de 2024, quando o peso-pena norte-americano foi nocauteado no primeiro round.

Duelo promete fortes emoções

Gabriel Fly e Jamal Emmers são dois lutadores que não costumam levar as lutas para as decisão dos juízes. O brasileiro teve 20 das 24 lutas da carreira interrompidas - deixando o resultado para as papeletas em apenas quatro oportunidades. Jamal também é especialista em encerrar os combates antes do soar do gongo. Das 20 vitórias do americano, 11 vieram por interrupção - sendo oito por nocaute e três por finalização.

