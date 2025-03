Transmissão ao vivo de Real Madrid x Rayo Vallecano: veja onde assistir

Real Madrid e Rayo Vallecano medem forças hoje, às 12h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri, pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol

Onde assistir ao vivo? ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —sujeito às condições da plataforma) transmitem o jogo.

O Real Madrid continua na briga pelas primeiras posições em La Liga. Os merengues iniciaram a rodada na terceira colocação, com 54 pontos.

No último compromisso pela competição, o Real foi superado pelo Betis (2 a 1). O Rayo ficou no empate com o Sevilla, em 1 a 1.

Real Madrid x Rayo Vallecano -- Campeonato Espanhol 2025