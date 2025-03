Tatum lidera Celtics no triunfo sobre os Lakers, que encerra sequência de 8 vitórias do rival

O Boston Celtics conseguiu sua quarta vitória seguida ao derrotar o Los Angeles Lakers por 111 a 101 na noite deste sábado em seu ginásio, o TD Garden. O destaque do jogo, que encerrou uma sequência de oito triunfos seguidos do time de Los Angeles, foi Jayson Tatum, que anotou 40 pontos, 12 rebotes e 8 assistências.

Os Lakers terminaram a partida sem LeBron James, que saiu de quadra com uma distensão na virilha, e ensaiaram uma reação no quarto quarto, quando reduziram uma desvantagem de 20 pontos para menos de 10, mas Tatum e Jaylen Brown garantiram a vitória marcando os pontos finais dos Celtics. Brown terminou com 31 pontos. LeBron James terminou com 22 pontos, 14 rebotes e nove assistências, e Luka Doncic fez 34 pontos e oito rebotes.

O Boston Celtics é o segundo colocado da Conferência Leste, com 46 vitórias e 18 derrotas, atrás apenas do Cleveland Cavaliers. O Los Angeles Lakers ocupam a terceira posição na Conferência Oeste, com 40 triunfos em 62 jogos.

Em San Francisco, Stephen Curry se tornou o 26º jogador da história da NBA a ultrapassar a marca de 25 mil pontos na carreira ao marcar 32 na vitória do Golden State Warriors por 115 a 110 sobre o Detroit Pistons. Curry acertou 4 arremessos de 3 pontos e precisa de mais 7 para se tornar o primeiro atleta da liga a registrar 4.000 acertos neste lance.

Confira resultados da noite deste sábado:

Charlotte Hornets 105 x 102 Brooklyn Nets

Houston Rockets 146 x 117 New Orleans Pelicans

Atlanta Hawks 120 x 118 Indiana Pacers

Toronto Raptors 117 x 118 Washington Wizards

Miami Heat 109 x 114 Chicago Bulls

Milwaukee Bucks 109 x 111 Orlando Magic

Boston Celtics 111 x 101 Los Angeles Lakers

Golden State Warriors 115 x 110 Detroit Pistons

Acompanhe os jogos deste domingo:

Oklahoma City Thunder x Denver Nuggets

Dallas Mavericks x Phoenix Suns

New Orleans Pelicans x Memphis Grizzlies

Philadelphia 76ers x Utah Jazz

Milwaukee Bucks x Cleveland Cavaliers

Minnesota Timberwolves x San Antonio Spurs

Portland Trail Blazers x Detroit Pistons

Los Angeles Clippers x Sacramento Kings