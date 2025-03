Serna projeta final do Campeonato Carioca contra o rival Flamengo

O Fluminense empatou com o Volta Redonda neste domingo, no Raulino de Oliveira. Com a grande vantagem obtida no duelo de ida, o time tricolor confirmou a vaga na final do Campeonato Carioca.

O atacante Serna, porém, afirmou que a equipe não pensou na vantagem durante os 90 minutos. "Fomos buscar o resultado desde o começo. Não pensamos na final, pensamos jogo a jogo. Criamos chance e eles pouco tiveram contra a gente", disse.

Serna ainda projetou a decisão do Estadual, contra o Flamengo. "Esperamos fazer uma grande final e conseguir o título. Vamos trabalhar para isso", declarou.

O primeiro jogo da decisão estadual será nesta quarta-feira, no Maracanã. Já a segunda partida deve ficar para o fim de semana, em data a ser definida.