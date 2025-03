Brasil vence o Irã e é campeão invicto da Copa Intercontinental de futsal

Neste domingo, O Brasil derrotou o Irã por 3 a 0 e conquistou o título da Copa Intercontinental de futsal de maneira invicta. O confronto aconteceu no ginásio Max Rosenmann, em São José dos Pinhais (PR).

Neguinho balançou a rede duas vezes, enquanto o capitão, Felipe Valério, deixou o dele. Com essa conquista, o Brasil encerra a Copa de Futsal 2025 com campanha perfeita, mantendo 100% de aproveitamento.

O que aconteceu

O Brasil dominou desde o início. Com um jogo envolvente e ofensivo, a equipe comandada pelo técnico Marquinhos Xavier abriu o placar logo aos três minutos, com um belo chute de fora da área do capitão Felipe Valério. O gol deu ainda mais confiança à equipe, que seguiu pressionando os adversários.



Pouco depois, Neguinho ampliou a vantagem em uma jogada ensaiada de falta, deixando o Brasil em situação confortável antes do intervalo.

Na segunda etapa, mesmo com a tentativa do Irã de reagir, o Brasil seguiu dominando a partida. Neguinho apareceu novamente para marcar o terceiro gol da Seleção e garantir o título.