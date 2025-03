São Paulo resolve problema com contratações pontuais e estrangeiros

O São Paulo foi ao mercado da bola com um objetivo: reforçar as laterais. O clube trouxe reforços para ambos os lados e teve uma resposta inicial positiva, com as maiores necessidades do elenco sendo supridas rapidamente.

O Tricolor fez quatro contratações na última janela, três delas para as laterais: Enzo Díaz e Wendell para a esquerda, e Cédic Soares na direita. A quarta movimentação foi a repatriação do meio-campista Oscar, que retornou ao clube após mais de 12 anos.

Enzo se adaptou rapidamente e logo virou a primeira opção para a posição. O argentino está no clube desde as primeiras semanas de janeiro e virou um dos nomes de confiança do técnico Zubeldía. Ele disputou 10 dos 13 jogos do clube no Paulista, sendo escalado em nove deles como titular, e já tem um gol e duas assistências.

Wendell, por sua vez, chegou depois e ainda está ganhando oportunidades, mas já aparece como "reserva de luxo". O ex-Porto atuou nas três partidas recentes do Tricolor e deu uma assistência em sua única chance no onze inicial até aqui —na vitória sobre o São Bernardo, que garantiu a classificação em 1º do Grupo C.

Quando temos novos jogadores, que não são muitos, eu recebo com uma preparação muito diferente. Fazia muito tempo que o Wendell estava sem jogar. Necessita de um período de adaptação. Tanto Enzo quanto Wendell são dois bons laterais, por isso estão aqui. Temos de pensar em uma preparação individual e depois na preparação da equipe. Daqui a pouco vamos jogar a cada três dias, não precisaremos só de variações táticas, mas de bom desempenho na hora de trocar jogadores. Zubeldía, após a classificação

Do outro lado, Cédric vem se destacando e foi a escolha do treinador para o lado direito nos dois últimos jogos decisivos. O português participou de seis jogos, entrando como titular em metade, e atuou durante todos os 90 minutos contra Novorizontino e São Bernardo. Antes dele se firmar, Zubeldía vinha alternando entre Igor Vinícius e o improvisado Ferraresi pela direita.

Com eles, o São Paulo não só aumentou a profundidade no setor como indica ter encontrado soluções. O lado esquerdo estava "órfão" após a saída de Welington, enquanto a direita se mostrava uma incógnita com a partida de Rafinha e as recorrentes lesões de Igor Vinícius. Agora, o elenco tem três alternativas para cada lado, com as terceiras opções sendo jovens da base, atendendo a desejo de Zubeldía.