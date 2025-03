Santos: 'Neymar é indefensável; não leva o futebol a sério', dispara RMP

Após sentir dores na coxa nas quartas de final, Neymar deveria ter feito um tratamento intensivo para, ao menos, mostrar que tentou se recuperar a tempo da semifinal do Paulistão, entre Santos e Corinthians, afirmou Renato Maurício Prado, no Fim de Papo, neste domingo (9).

Para o colunista, as fotos de Neymar no carnaval mostram que, além de forçar o músculo lesionado, aparentemente ele não fez um tratamento adequado. O camisa 10 do Peixe não saiu do banco de reservas na derrota para o Corinthians por 2 a 1.

Não dá para defender o Neymar. Se ele quisesse mostrar uma nova postura, a partir do momento em que sentiu a coxa, ele deveria ter ficado na Vila, se tratando. Um jogador profissional teria feito isso. Há muito tempo o Neymar não leva o futebol a sério. O físico dele não aguentou.

Um desfile de carnaval na Sapucaí cansa para burro. Você fica morto no fim da noite. Até na pista o Neymar esteve. [...] Deve ter ficado sambando. Imagina isso para a coxa. Você acha que ele fez fisioterapia em algum momento do carnaval?

RMP

