Sabalenka vence jogo equilibrado na estreia do WTA 1000 de Indian Wells

Aryna Sabalenka estreou com vitória no WTA 1000 de Indian Wells, neste sábado. A tenista número 1 do mundo venceu a norte-americana Mccartney Kessler, 48ª do ranking, com parciais de 7/6 (7-4) e 6/3.

Sabalenka busca reviravolta após eliminações precoces nos primeiros WTA 1000 da temporada, estreia em Doha e oitavas de final em Dubai. Sua próxima adversária será a italiana Lucia Bronzetti, número 62, que eliminou a compatriota Magdalena Frech por 6/3 e 7/5.

No primeiro set, Sabalenka não enfrentou break-points e cedeu apenas cinco pontos nos games de serviço. Ela fez o dobro de winners (16 a 8) para vencer o tiebreak. Já no segundo set, a bielorrussa continuou sem ser ameaçada no saque e foi mais efetiva na devolução para conseguir duas quebras.

Bencic vence Anisimova em duelo de campeãs

Em duelo de duas tenistas que venceram títulos recentes, a suíça Belinda Bencic superou a norte-americana Amanda Anisimova por 6/4, 6/7 (3-7) e 6/1. Bencic venceu o WTA 500 de Abu Dhabi há um mês, enquanto Anisimova ganhou o WTA 1000 em Doha, há três semanas.

A suíça enfrentará a russa Diana Shnaider, número 13 do ranking, que eliminou a norte-americana Alycia Parks por duplo 6/1.

Dimitrov bate Nuno Borges na estreia

O búlgaro Grigor Dimitrov venceu o português Nuno Borges por 6/3 e 6/4, na estreia do Masters 1000 de Indian Wells. O triunfo encerrou uma série de quatro derrotas seguidas de Dimitrov, incluindo três desistências.

Número 15 do mundo, Dimitrov enfrentará o vencedor de Gael Monfils, da França e Sebastian Korda, dos Estados Unidos.