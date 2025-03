Sabalenka inicia campanha por título inédito em Indian Wells com vitória sobre a 48ª do mundo

Após perder três de seus quatro últimos jogos, a número um do mundo, Aryna Sabalenka, iniciou com vitória sua campanha pelo título inédito do WTA 1000 de Indian Wells. A tenista de Belarus derrotou McCartney Kessler por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/4) e 6/3 após 1h32 de um jogo "duro", encerrado na madrugada de domingo.

Apesar do ranking muito inferior (48ª do mundo), Kessler estava embalada. Vinha do vice-campeonato no WTA 250 de Austin e contava com o apoio da torcida no deserto da Califórnia. "Eu me senti na atmosfera de uma final de Grand Slam. Foi muito divertido", afirmou Sabalenka. "Ela está jogando muito bem e foi uma rival muito dura. Tentei focar em mim e me manter agressiva, colocando pressão nela. Estou feliz por ter controlado minhas emoções e conseguido esta dura vitória."

Após um primeiro set sem quebras, a líder do ranking começou o tie-break perdendo a primeira disputa com seu serviço, mas na sequência venceu quatro pontos seguidos e só precisou administrar o placar para fazer 1 set a 0.

Na segunda parcial, Sabalenka continuou eficiente no serviço, terminando a partida sem ceder break points, e conseguiu duas quebras para selar a vitória. A rival de Sabalenka na terceira rodada de Indian Wells será a italiana Lucia Bronzetti, 62ª do mundo, que venceu a polonesa Magdalena French por 6/3 e 7/5.