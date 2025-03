Rival do Corinthians, Barcelona-EQU tem técnico zoado após levar goleada

O Barcelona de Guayaquil, do estiloso técnico Segundo Castillo, foi alvo de provocações do Independiente del Valle nas redes sociais. O clube rival publicou uma foto de um traje de gala após aplicar uma goleada de 4 a 0 sobre os rivais do Corinthians no último sábado.

O que aconteceu

Segundo Castillo viralizou durante a semana pelo estilo apresentado nas partidas. O técnico do Barcelona de Guayaquil costuma vestir ternos para comandar a equipe durante os jogos.

Apesar da vitória sobre o Corinthians na Libertadores na última quarta-feira, Castillo perdeu para o Del Valle no Campeonato Equatoriano. No Instagram, a conta do Del Valle anunciou a vitória fora de casa por 4 a 0 com a foto de um terno azul, fazendo referência às roupas usadas por Segundo Castillo.