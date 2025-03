Resta um: Palmeiras se aproxima de time ideal, e decisão depende de Abel

Do UOL, em São Paulo (SP)

O atacante Vitor Roque afirmou na apresentação no Palmeiras que está pronto para fazer sua estreia. Sendo assim, Abel Ferreira fica à espera apenas de Paulinho para enfim contar com o time ideal do Alviverde em 2025.

O que aconteceu

O Palmeiras recuperou seus atletas lesionados, e Paulinho está em reta final de recuperação. O zagueiro Gustavo Gómez e o lateral esquerdo Piquerez, desfalques nos últimos jogos por problemas na coxa, treinaram com bola nesta semana de atividades e podem voltar ao time contra o São Paulo.

O atacante ex-Galo iniciará a transição física muito em breve e pode reforçar a equipe em uma eventual final do estadual.

Vitor Roque, reforço mais caro da história do futebol brasileiro, chegou nesta semana, fez a semana de treinos e disse que tem condições de jogo. Só vai depender de uma pessoa: Abel Ferreira.

Vinha jogando, vinha treinando. E pouco a pouco vai indo no ritmo aqui também. E sobre jogar, só depende do Abel (risos). Vitor Roque, durante sua apresentação no Palmeiras

O atacante de 20 anos estava em temporada com o Bétis e chegou bem fisicamente ao Palmeiras. A tendência é que ele comece contra o São Paulo como opção no banco de reservas.

Paulinho não fez sua estreia pelo Palmeiras, mas custou cerca de R$ 115 milhões e não chegou para ser um coadjuvante. Em sua apresentação, o ex-Galo reforçou que tem preferência de atuar pelo lado esquerdo — onde atua o uruguaio Facundo Torres atualmente.

Facundo foi contratado para ser o substituto de Estêvão. O atacante pode perder espaço quando Paulinho estiver 100%, mas a ideia é que ele retorne ao time titular quando a joia palmeirense se transferir para o Chelsea.

Sendo assim, o Palmeiras pode ter em breve um time titular com: Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Raphael Veiga; Paulinho, Estêvão e Vitor Roque. Só o ataque custou mais de R$ 600 milhões (levando em consideração o que o Chelsea pagou por Estêvão).