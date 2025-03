Mbappé e Vini Jr. decidem, Real Madrid vence Rayo e cola no líder Barcelona

O Real Madrid venceu o Rayo Vallecano, no Santiago Bernabéu por 2 a 1, e conseguiu um resultado importante na briga pelo título do Campeonato Espanhol. O jogo foi válido pela 27ª rodada de La Liga.

Mbappé e Vini Júnior, com um golaço, anotaram os gols do Real Madrid. Pedro Diaz descontou para o Rayo Vallecano, tudo no primeiro tempo. O francês chegou aos 18 gols e é segundo na artilharia do campeonato, atrás de Lewandowski (Barcelona), com 21.

Com a vitória, o Real Madrid cola de vez no líder Barcelona. Os dois clubes estão empatados com 57 pontos, mas o time catalão tem uma vitória a mais e um jogo a menos.

O jogo do Barça contra o Osasuna, que seria ontem, foi adiado em função da morte do médico Carles Miñarro García, horas antes de a bola rolar. O próximo compromisso do Real Madrid será contra o Atlético de Madri, pela Liga dos Campeões, na quarta-feira.

Já o Rayo Vallecano estaciona na oitava posição, com 27 pontos, podendo ser ultrapassado por Mallorca e Real Sociedad, que jogam mais tarde. O próximo jogo do Rayo é contra a própria Real Sociedad, no próximo domingo (16)

Como foi o jogo

A partida começou equilibrada, mas não demorou para os talentos do Real Madrid fazerem a diferença. Vini Júnior acionou Mbappé pela esquerda, o francês limpou a marcação e bateu no canto para abrir o placar.

Garçom no primeiro gol, Vini Júnior deixou o dele na sequência. O brasileiro passou por dois marcadores, chamou outro zagueiro para dançar, pedalou, trouxe para a perna direita e bateu com desvio para ampliar a vantagem merengue.

O Rayo Vallecano foi para o jogo e conseguiu diminuir com um golaço de Pedro Diaz. O meia tabelou na entrada da área e bateu com categoria, a bola explodiu no travessão e quicou dentro do gol, com o VAR confirmando o tento da equipe de Vallecas.

O segundo tempo foi mais morno e faltoso, com o Real Madrid controlando as ações, mas sem levar muito perigo ao gol de Batalla, enquanto o Rayo buscava soluções para tentar empatar o confronto.

Lances importantes

Primeira chegada? Foi do Rayo Vallecano. Pedro Díaz cobrou escanteio aberto pela esquerda. Lunin ficou no meio do caminho, e, na sequência, Aridane Hernández cabeceou sobre o gol.

Rodrygo na trave! Rodrygo disparou pela direita e rolou para Vinícius Júnior chutar de fora da área, e a bola explodiu no poste direito de Batalla! No rebote, o goleiro defendeu a finalização de Mbappé.

Quase gol contra. Asencio recuou na fogueira para Lunin, a bola foi passando e saiu com perigo ao lado da trave direita. Para sorte do zagueiro, foi fora em escanteio para o Rayo.

1x0. A dupla funcionou. Vini Júnior serviu Mbappé na velocidade pela esquerda, o francês limpou a marcação e bateu no canto esquerdo para abrir o placar do jogo.

2x0. Baila, Vini. Ele é malvado! O camisa 7 recebeu na área, pedalou para cima do zagueiro e bateu rasteiro. A bola desviou e morreu na rede para o segundo gol do Real Madrid no jogo.

2x1. Golaço do Rayo Vallecano! Pedro Díaz tabelou na entrada da área e soltou a pancada, que explodiu no travessão e pingou dentro do gol. Precisou do VAR para assinalar que a bola quicou depois da linha, diminuindo o placar no final do primeiro tempo.

Fora! Boa trama do Real Madrid pela esquerda, Modric recebeu e cruzou rasteiro para Vini Jr., que tentou a chapa, mas pegou torto na bola e mandou para fora.