Ramón escala Corinthians com novidades, e Santos terá Neymar no banco; veja times

Corinthians e Santos estão definidos para o jogo decisivo deste domingo, pela semifinal do Campeonato Paulista. Do lado mandante, o técnico Ramón Díaz escalou o Timão com algumas novidades, enquanto o Peixe terá Neymar no banco de reservas.

As mudanças na equipe do Parque São Jorge são as entradas de José Martínez, que se recuperou de um desconforto no joelho, Raniele, recuperado de uma contusão de grau 2 na coxa direita, e Angileri, que rouba a vaga de Hugo na lateral-esquerda. André Carrillo, preservado na derrota para o Barcelona de Guayaquil, no Equador, pela Libertadores, também inicia a partida.

A escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

O Santos, por sua vez, quase repete a escalação do triunfo sobre o Red Bull Bragantino, pelas quartas de final do Paulistão. O técnico Pedro Caixinha optou por iniciar o duelo com Neymar no banco de reservas, uma vez que o astro não participou dos treinamentos nos últimos dias. Thaciano será o substituto do camisa 10.

O Alvinegro Praiano vai a campo com: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Thaciano; Soteldo, Guilherme e Tiquinho Soares.

Os rivais chegam para o confronto eliminatório em momentos distintos. Embalado pelo 'efeito Neymar', o Peixe vem de quatro vitórias consecutivas na temporada. Do outro lado, o Timão está pressionado pelas recentes más atuações e pode, inclusive, ver o técnico Ramón Díaz ser demitido em caso de eliminação.

A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília) no gramado da Neo Química Arena. A semifinal será decidida em partida única, ou seja, em caso de empate no tempo normal e definição irá para os pênaltis.

Matheus Delgado Candançan apita o jogo, auxiliado por Neuza Inês Back e Evandro de Melo Lima. Adriano de Assis Miranda ficará à cargo do VAR.