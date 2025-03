Pedro Raul marca, Ceará goleia Maracanã e encara o Fortaleza na final do Cearense

Neste domingo, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense, o Ceará recebeu o Maracanã no Estádio Presidente Vargas e goleou por 4 a 0. Os gols foram marcados por Pedro Raul, Marcos Victor, Fernandinho e Matheus Araújo.

Com o resultado positivo, o Vozão, que já havia superado o adversário pelo mesmo placar no jogo da ida, avançou à grande final da competição. O título será decidido contra o Fortaleza. Já o Maracanã se despede do torneio.

O Ceará retorna aos gramados na próxima quarta-feira, contra o Confiança, pela segunda fase da Copa do Brasil. A bola rola às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão. No mesmo dia, o Maracanã recebe o Ceilândia, também pela segunda fase da competição nacional. Desta vez o jogo acontece às 20h, no Estádio Olímpico Horácio Domingos de Sousa.

O placar foi aberto por Pedro Raul, aos 19 minutos de jogo. O atacante dominou dentro da área, girou para cima da marcação e finalizou no canto direito do goleiro.

Já aos 24, Marcos Victor aproveitou o cruzamento recebido e desviou para o fundo das redes.

O Ceará não parou e fez mais um. desta vez aos 45. Fernandinho limpou a marcação, levou para o pé direito e, de muito longe, acertou o ângulo esquerdo de Rayr.

Aos 17 da etapa final, Matheus Araújo, também com uma finalização de fora da área, apareceu para fechar com goleada.