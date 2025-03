Palmeiras x São Paulo: veja onde assistir ao Choque-Rei pela semifinal do Campeonato Paulista

Nesta segunda-feira, o Palmeiras recebe o São Paulo, pela semifinal do Campeonato Paulista. A bola vai rolar a partir das 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Record TV, na televisão aberta; da Cazé TV, no YouTube; e também das plataformas Max, PlayPlus, R7, Nosso Futebol e Zapping TV.

Como chegam as equipes?

O Palmeiras chega para enfrentar o São Paulo vindo de uma vitória convincente sobre o São Bernardo, por 3 a 0, nas quartas de final. Além disso, a equipe do técnico Abel Ferreira tem nove jogos de invencibilidade, com cinco vitórias e quatro empates no período.

O Verdão ainda tenta garantir sua sexta final de Paulistão seguida e manter vivo o sonho do tetracampeonato, feito inédito na história do clube.

Recém-contratado, o centroavante Vitor Roque já está à disposição do treinador e pode fazer sua estreia com a camisa do Palmeiras. O lateral esquerdo Piquerez e o zagueiro Gustavo Gómez, desfalques nas quartas de final por conta de lesões na coxa direita e esquerda, respectivamente, também devem ser novidades.

Seguem como desfalques o atacante Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), o meio-campista Mauricio (cirurgia no ombro direito) e o atacante Paulinho (cirurgia na perna direita).

CHOQUE-REI!

O @caiorabiska tirou onda ilustrando as camisas do confronto que vai definir o último finalista do Paulistão Sicredi 2025.#PaulistãoSicrediÉDoBrasil #CriadoresPaulistãoSicredi pic.twitter.com/h6aDhsURlc ? Paulistão (@Paulistao) March 8, 2025

Por sua vez, o São Paulo, que se classificou em primeiro do Grupo C, com 19 pontos, eliminou o Novorizontino pelo placar de 1 a 0 nas quartas de final.

Para este compromisso, Zubeldía espera contar com o zagueiro Ruan e com o meia Rodriguinho. Ambos estão em fase final de recuperação de suas respectivas lesões e podem ficar à disposição do treinador argentino. Outro que pode retornar é o volante Luiz Gustavo, que iniciou a transição física na última semana.

Em contrapartida, segue como desfalque certo o volante Pablo Maia, que se recupera de cirurgia no tornozelo direito. Já o goleiro Young, com uma torção no pé direito, é dúvida.