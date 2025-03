Palmeiras x São Paulo: veja informações e prováveis escalações da semifinal do Paulistão

Nesta segunda-feira, Palmeiras e São Paulo duelam por uma vaga na grande final do Campeonato Paulista. A semifinal será no Allianz Parque, às 21h35 (de Brasília).

Após confirmar a vaga para o mata-mata apenas na última rodada da fase de grupos, o Verdão se impôs nas quartas de final. O time venceu o São Bernardo por 3 a 0, fora de casa, e chega para o Choque-Rei mais confiante.

Além disso, o técnico Abel Ferreira terá importantes reforços. O lateral esquerdo Piquerez e o zagueiro Gustavo Gómez, que foram desfalques no último jogo por conta de lesões na coxa direita e esquerda, respectivamente, já treinam normalmente.

No ataque, a grande novidade é Vitor Roque. O atacante, recém-apresentado, participou das atividades com o restante do elenco e fica à disposição do comandante português.

Por sua vez, o São Paulo, que se classificou em primeiro do Grupo C, com 19 pontos, eliminou o Novorizontino pelo placar de 1 a 0, na última segunda-feira, pelas quartas de final.

Para o Choque-Rei, Zubeldía espera contar com o zagueiro Ruan e com o meia Rodriguinho. Ambos estão em fase final de recuperação de suas respectivas lesões e podem ficar à disposição do treinador argentino. Outro que pode retornar é o volante Luiz Gustavo, que iniciou a transição física na última semana.

Em contrapartida, segue como desfalque certo o volante Pablo Maia, que se recupera de cirurgia no tornozelo direito. Já o goleiro Young, com uma torção no pé direito, é dúvida.

Para a decisão, Zubeldía deve repetir a escalação que eliminou o Novorizontino na última segunda-feira. Desta maneira, um provável 11 inicial do São Paulo tem: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Marcos Antônio, Alisson, Enzo Díaz e Oscar; Lucas e Calleri.

O São Paulo mira voltar à semifinal do Estadual após duas eliminações seguidas nas quartas, sendo a mais recente, inclusive, para o próprio Novorizontino. Em 2024, a equipe do interior bateu o Tricolor nos pênaltis após empate no tempo normal.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS X SÃO PAULO

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Data: 10 de março de 2025, segunda-feira



Horário: 21h35 (de Brasília)



Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza



Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Daniel Luis Marques



VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Emi Martínez, Richard Ríos e Veiga; Estêvão, Vitor Roque (Flaco López) e Facundo Torres.



Técnico: Abel Ferreira

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Marcos Antônio, Alisson, Enzo Díaz e Oscar; Lucas e Calleri.



Técnico: Luis Zubeldía