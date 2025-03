Palmeiras aprimora bolas aéreas, e Flaco demonstra confiança: 'Podemos fazer história'

O atacante Flaco López vive um momento de confiança no Palmeiras e está pronto para o duelo decisivo diante do São Paulo, nesta segunda-feira, às 21h35, no Allianz Parque, pela semifinal do Campeonato Paulista. O argentino destacou a importância dos gols marcados em partidas eliminatórias e acredita que pode seguir ajudando a equipe.

"Marcar em situações decisivas, como foi contra Mirassol e São Bernardo, foi bom para mim e me deu muita confiança. Eu imaginava isso na minha cabeça, falava para mim mesmo para ficar tranquilo que nos momentos de decisão eu iria corresponder quando o time precisasse de mim, e foi isso", afirmou Flaco, que soma quatro gols na atual temporada.

O camisa 42 já disputou 125 jogos pelo Palmeiras e balançou as redes 36 vezes. Bicampeão paulista, ele quer ajudar o time a alcançar um feito inédito: o tetracampeonato estadual na era profissional. "Estamos muito felizes pela oportunidade que temos de fazer história mais uma vez sendo tetracampeões do Paulista. O Palmeiras está acostumado a sempre lutar por títulos e vamos lutar até o fim para alcançar o nosso objetivo", completou.

Além da busca pelo título, Flaco López tem uma marca pessoal em jogo. Com mais um gol, ele igualará o colombiano Borja na nona posição do ranking de estrangeiros com mais gols pelo Palmeiras. O adversário traz boas lembranças ao argentino: no segundo turno do Brasileirão de 2024, também no Allianz Parque, ele marcou os dois gols da vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, incluindo o da virada nos acréscimos.

O Palmeiras encerrou sua preparação com um treino focado em bolas aéreas, tanto defensivas quanto ofensivas, além de jogadas ensaiadas. O elenco ainda participou de um recreativo descontraído antes do clássico.

Para a partida, Flaco disputa posição com Vitor Roque, novo reforço do clube, que pode fazer sua estreia. O técnico Abel Ferreira também contará com os retornos do zagueiro Gustavo Gómez e do lateral Piquerez, recuperados de lesão e liberados pelo departamento médico.