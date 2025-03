O hype é real! Maurício Ruffy aplica nocaute espetacular no UFC 313

Comparado a Ronaldinho e inspirado por Neymar, Maurício Ruffy mostrou mais uma vez que realmente é diferenciado, assim como os craques do futebol brasileiro. Neste sábado, na abertura do card principal do UFC 313, em Las Vegas (EUA), o promissor peso-leve (70 kg) da equipe 'Fighting Nerds' aplicou um nocaute impressionante sobre Bobby 'King' Green e provou que o 'hype' é real.

Com o resultado deste sábado, Ruffy chegou à terceira vitória seguida desde sua estreia no Ultimate - a segunda por nocaute - e começa a sonhar com uma vaga no concorrido ranking peso-leve da entidade. Após o anúncio do resultado oficial da luta, o brasileiro pediu para encarar o experiente lutador iraniano Beneil Dariush, número 9 no top 15 da divisão, em seu próximo compromisso.

A luta

Logo em seu primeiro ataque efetivo, depois de um início de mais estudo, Ruffy acertou um ótimo soco de direita que balançou Green. Após mais um período calibrando a distância com paciência, o brasileiro acertou um lindo chute rodado na cabeça do americano que já caiu nocauteado de cara na lona.

Confira os resultados do UFC 313:

Maurício Ruffy venceu Bobby Green por nocaute;

Joshua Van venceu Rei Tsuruya por decisão unânime dos juízes;

Brunno Hulk venceu Armen Petrosyan por finalização;

Carlos Leal venceu Alex Morono por nocaute técnico;

Mairon Santos venceu Francis Marshall por decisão dividida dos juízes;

Ozzy Diaz venceu Djorden Santos por decisão unânime dos juízes.