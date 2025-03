Santos já sabia que Neymar não tinha condições de jogo e deu 'sinais'

Neymar ficou de fora da derrota do Santos para o Corinthians por 2 a 1, neste domingo, pela semifinal do Campeonato Paulista. O camisa 10 do Peixe passou o jogo todo no banco de reservas.

O que aconteceu

Neymar ficou no banco de reservas por causa de incômodo na coxa esquerda. Ele sentiu o problema nas quartas de final contra o Red Bull Bragantino.

O camisa 10 deu sinais de incômodo durante o aquecimento antes do jogo na Neo Química Arena. Com uma proteção na região, Neymar correu pouco e, em determinado momento, chegou a colocar a mão na coxa e conversar com membros do Santos.

Neymar ficou ativo no banco durante a partida. A transmissão mostrou o camisa 10 conversando com os companheiros na reserva e incentivando os que estavam em campo. No começo do segundo tempo, ele até "fingiu" que iria aquecer, mas logo voltou.

A ausência de Neymar teve "sinais" ao longo da semana. O Santos abriu o treino para a imprensa na sexta-feira, e o astro não apareceu em campo. A justificativa foi que o jogador estava fazendo reforço muscular e que não preocupava. No sábado, o meia-atacante também não foi ao gramado do CT Rei Pelé.

O Santos só consolidou a reserva quando a escalação foi anunciada, uma hora antes do jogo. O UOL apurou que a decisão foi manter a expectativa pela entrada até o fim.

O técnico Pedro Caixinha afirmou que Neymar não tinha condições de jogo. O treinador salientou que é apenas um desconforto e disse que pediu para o camisa 10 ficar com o grupo no banco.

O Neymar apresentou um desconforto que nós todos achamos que era importante não ter sua contribuição no jogo. É apenas um desconforto, mas fez com que ele não pudesse participar. Foi um pedido meu e ele aceitou em estar com o grupo. Ele é um jogador diferenciado, iluminado e que tem uma energia fantástica. O Neymar sofreu muito por não poder participar do jogo. Pedro Caixinha, em entrevista coletiva

Santos perde e dá adeus ao Paulistão

O Santos foi derrotado pelo Corinthians por 2 a 1. Yuri Alberto colocou o Timão na frente, Tiquinho empatou ainda no primeiro tempo, mas Garro fechou o placar na etapa final.

O Santos teve dois jogadores expulsos ao longo da partida. Zé Ivaldo recebeu o vermelho após revisão do árbitro no VAR por um carrinho em Yuri Alberto. Escobar, nos acréscimos, acertou Martínez em entrada dura.

A campanha no estadual termina pior que a do ano passado. Em 2024, o Santos chegou à final, mas foi derrotado pelo Palmeiras.

O Peixe, agora, passa a focar no Brasileirão. A equipe estreia no dia 30 de março, quando visita o Vasco, às 18h30 (de Brasília).

