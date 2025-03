Neymar evita imprensa na saída da Arena após ficar no banco em eliminação do Santos

O meia-atacante Neymar evitou os microfones e deixou a Neo Química Arena sem falar com a imprensa após a eliminação do Santos para o Corinthians, neste domingo, pela semifinal do Campeonato Paulista. O astro ficou no banco de reservas e não atuou um minuto sequer no clássico.

Ao sair do vestiário, o camisa 10 passou pela zona mista e chegou a tirar fotos com alguns torcedores do Timão. Ele foi chamado por repórteres para conceder entrevista, mas ignorou os pedidos e se dirigiu ao ônibus do Peixe.

Após o jogo, o técnico Pedro Caixinha justificou a ausência de Neymar no duelo decisivo. Ele garantiu que a convocação do craque para defender a Seleção Brasileira não influenciou na decisão.

"O Neymar apresentou um desconforto e nós achamos que era importante não ter contribuição no jogo. É apenas um desconforto, mas acabou o tirando do jogo. Foi um pedido meu e ele aceitou claramente estar com o grupo, mesmo sem poder participar, porque ele é um jogador diferenciado, iluminado, tem uma energia fantástica e que hoje sofreu muito não podendo participar do jogo", disse o português.

"A única coisa pensada foi: o jogador tem um desconforto e, se tem um desconforto, não vou arriscar o jogador no Santos. Não penso na Seleção Brasileira, obviamente. Quando um jogador tem um desconforto, que pode estar associado a um risco de lesão, eu não vou arriscar. Isso precisa ser conversado diretamente com o próprio jogador. Uma das coisas que nós temos como promessa é fazer de tudo para que o Neymar não se lesione. Um desconforto não é uma lesão, por isso não vamos criar caso onde ele não existe. Ele apenas sentiu um desconforto e não estava em condições de dar o seu melhor", acrescentou.

Neymar sentiu dores na reta final da partida contra o Red Bull Bragantino, no último domingo, pelas quartas de final do Estadual. O craque, ainda, não participou dos treinamentos da equipe nos últimos dias.

O jogador foi convocado por Dorival Júnior para defender a Seleção Brasileira nos duelos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Essa foi a primeira convocação de Neymar desde outubro de 2023.

"]

Neste domingo, o Santos viu o Corinthians sair na frente com Yuri Alberto, mas Tiquinho Soares deixou tudo igual. No segundo tempo, Rodrigo Garro anotou um belo gol e recolocou o Timão em vantagem. O Peixe ainda teve Zé Ivaldo expulso e não conseguiu evitar a eliminação.

O Alvinegro Praiano, agora, recolhe os cacos e se prepara para a estreia no Campeonato Brasileiro. A primeira rodada da Série A será contra o Vasco, às 18h30 (de Brasília), em São Januário.