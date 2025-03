Neymar deve ser cortado da seleção brasileira? Colunistas debatem

Após ficar fora de Corinthians x Santos, pela semifinal do Paulistão, por conta de uma lesão muscular, Neymar deve ser cortado da seleção brasileira? Milly Lacombe, Danilo Lavieri e Renato Maurício Prado debateram o tema, no Fim de Papo, neste domingo (9).

A Data Fifa tem início no dia 17 de março, e a seleção brasileira encara a Colômbia no dia 20, em Brasília, e a Argentina no dia 25, em Buenos Aires.

Lavieri: Depende de quando ele voltar a treinar

Se o Santos avisou a seleção de que o Neymar estava machucado e que vai ter condições de voltar só no dia da apresentação, por exemplo. Ele vai ficar 15 dias parado e vai treinar duas vezes? [...] Agora, se ele voltar a treinar normalmente amanhã, ele pode ir. A CBF tem que dar as respostas cruciais, sobre como foi feita a comunicação e sobre quanto tempo ele vai ter.

Danilo Lavieri

Milly: Quem vai tocar o pandeiro?

Não pode cortar. Quem vai tocar o pandeiro? Quem vai fazer a festa? Quem vai alegra a galera? [...] Deveriam cortar. Acho que vão. Não faz sentido ele ir. Ele está com uma faixa. Ele não conseguiu aquecer. Não tinha condições.

Milly Lacombe

RMP: Neymar tem que ser cortado pelo exemplo

Não sei nem se o Dorival não vai mantê-lo, mesmo contundido. A seleção se apresenta daqui a uma semana. [...] Não duvido nada que o Dorival o leve na esperança de que ele entre 10 ou 15 minutos. Eu acho que o Neymar tem que ser cortado. Até pelo exemplo.

Renato Maurício Prado

