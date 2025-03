Nestor marca, Bahia goleia Jacuipense e encara o Vitória na final do Baiano

O Bahia garantiu a classificação à final do Campeonato Baiano na tarde deste domingo. Jogando como visitante, com um gol marcado por Rodrigo Nestor, o time tricolor ganhou do Jacuipense por 5 a 0 e reverteu a vantagem após perder o duelo de ida por 2 a 1.

40'/2ºT | ERICK!!! Ademir vai à linha de fundo e toca pra Erick fazer 5 a 0 no Joia da Princesa! ? ASSISTA AO VIVO ? https://t.co/6fW0g5fpnU#JACxBAH #Baianão #BBMP pic.twitter.com/P82KMUh8cm ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) March 9, 2025

O primeiro clássico pela decisão do torneio estadual será disputado na Fonte Nova. A Federação Baiana de Futebol (FBF) ainda não confirmou datas e horários dos confrontos.

O jogo

Aos 11 minutos do primeiro tempo, o Bahia abriu o placar. Após chute de fora da área de Willian José, Michel Araújo aproveitou rebote do goleiro Marcelo e passou para Nestor completar.

Ainda no primeiro tempo, aos 26 minutos, Michel Araújo deu sua segunda assistência. O camisa 15 venceu uma disputa de bola dentro da área e cruzou rasteiro para Santiago Arias ampliar.

Antes do intervalo, o Jacuipense sofreu um pênalti, mas Flavinho acertou o travessão. Antes da cobrança, com ajuda do VAR, Matheus Firmino ainda foi expulso por dar um "peteleco" na orelha de Rodrigo Nestor.

No segundo tempo, aos 23 minutos, o Bahia fez o terceiro gol. Após bola rebatida dentro da área do Jacuipense, o meia Cauly aproveitou mais um rebote do goleiro Marcelo e fez o gol.

Aos 34 da etapa complementar, Cauly ajeitou bola na meia lua para Everton Ribeiro marcar, de perna esquerda, seu primeiro gol nesta temporada.

Para fechar a goleada, Ademir tabelou com Everton Ribeiro, avançou até a linha de fundo e cruzou para trás. Erick chegou de carrinho e anotou o quinto do Bahia.