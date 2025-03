Napoli vence Fiorentina, encerra jejum e coloca pressão na Inter na briga pela taça do Italiano

O Napoli voltou a vencer no Campeonato Italiano e reacendeu suas esperanças na briga pelo título. Neste domingo, a equipe derrotou a Fiorentina por 2 a 1 no estádio Diego Armando Maradona, pela 28ª rodada, e colocou pressão sobre a líder Inter de Milão. O resultado também encerrou uma incômoda sequência de cinco jogos sem vitórias na competição.

O triunfo levou o Napoli aos 60 pontos, consolidando-se na vice-liderança e mantendo viva a disputa pelo troféu. Já a Fiorentina atravessa um momento delicado e conheceu sua quarta derrota nos últimos cinco jogos. O time caiu para o oitavo lugar, com 45, distanciando-se da briga por vaga nas competições europeias.

Desde o apito inicial, o Napoli dominou as ações e acumulou chances de gol. O goleiro De Gea foi o grande responsável por segurar o ataque adversário, evitando uma desvantagem maior para a Fiorentina. No entanto, sua resistência durou até os 26 minutos, quando Lukaku aproveitou um rebote dentro da área e estufou as redes para abrir o placar.

A Fiorentina teve sua melhor oportunidade com o ex-flamenguista Pablo Marí, que subiu bem de cabeça, mas mandou por cima do travessão. O Napoli, por sua vez, seguiu no ataque e quase ampliou antes do intervalo, com Di Lorenzo carimbando o poste.

No segundo tempo, o time da casa manteve a mesma intensidade e não demorou a ampliar. Aos 15, Lukaku deu um passe açucarado para Raspadori, que finalizou de primeira para fazer 2 a 0. O Napoli parecia ter o jogo sob controle, mas a Fiorentina reagiu.

Aos 21, Gudmundsson acertou um lindo chute e recolocou os visitantes na partida. O gol deu ânimo para a Fiorentina, que passou a pressionar mais e levou perigo ao gol napolitano nos minutos finais. No entanto, o Napoli soube se segurar e garantiu a vitória para afastar a má fase.

MAIS JOGOS DA RODADA

Em outros jogos do dia, a Roma venceu o Empoli por 1 a 0 fora de casa, com um gol de Soule logo no primeiro minuto, e assumiu o sétimo lugar, ainda brigando por vaga em torneios europeu, com 46 pontos..

Já o Bologna confirmou sua boa campanha ao derrotar o Hellas Verona por 2 a 1, mantendo-se na sexta posição com 50 pontos.