Medvedev avança às oitavas em Indian Wells após desistência de Michelsen; Tsitsipas classifica

Daniil Medvedev garantiu sua vaga nas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells de forma inusitada neste domingo. O russo permaneceu apenas dez minutos em quadra e vencia por 2/0 no primeiro set quando seu adversário, o americano Alex Michelsen, desistiu da partida.

Michelsen sentiu um mal-estar provocado por algo que comeu antes do duelo e chegou a considerar não entrar em quadra. No entanto, decidiu tentar jogar, mas logo percebeu que não teria condições de competir e optou pela desistência.

Com a classificação, Medvedev terá pela frente o americano Tommy Paul, número 11 do mundo. Paul avançou ao derrotar o britânico Cameron Norrie por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5. O russo buscará manter o bom momento para seguir em busca do título em Indian Wells.

Além de Medvedev, outros nomes do Top 10 também entraram em ação neste domingo. O grego Stefanos Tsitsipas, nono do ranking da ATP, venceu o italiano Matteo Berrettini por duplo 6/3, em 1h09min de jogo, e agora enfrentará o dinamarquês Holger Rune, que despachou o francês Ugo Humbert em um duelo equilibradíssimo por 5/7, 7/4 e 7/5.

Outro destaque foi Alex de Minaur. O australiano, número 10 do mundo, superou o belga David Goffin por 6/2 e 6/2, em apenas 1h15min. Agora, terá pela frente o polonês Hubert Hurkacz, que venceu o francês Hugo Gaston por 7/5 e 6/3.

FAVORITAS AVANÇAM NO FEMININO

No torneio feminino, a polonesa Iga Swiatek confirmou o favoritismo e atropelou a ucraniana Dayana Yastremska. A número 2 do mundo venceu com um duplo 6/2 e agora enfrentará a checa Karolina Muchova, que derrotou sua compatriota Katerina Siniakova por 7/5 e 6/1.

Outra tenista a avançar foi a americana Jessica Pegula, quarta do ranking, que passou com facilidade pela chinesa Wang Xin, aplicando um 6/2 e 6/1. Sua próxima adversária será a ucraniana Elina Svitolina, que bateu a americana Danielle Collins por 2 sets a 0.

Fechando o dia, Elena Rybakina (7ª), do Cazaquistão, teve um duelo relativamente tranquilo contra a britânica Katie Boulter, vencendo por 6/0 e 7/5. A competição segue nesta segunda-feira com mais confrontos decisivos.